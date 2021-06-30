MALTEPE'DE MOTOSİKLET KAZASI; SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN TAVANINA SAVRULDU
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MALTEPE'DE MOTOSİKLET KAZASI; SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN TAVANINA SAVRULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de motosiklet yavaşlayan önündeki otomobile çarptı.

Maltepe'de motosiklet yavaşlayan önündeki otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü otomobilin tavanına uçtu. Kaza sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Dörtler Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre paket servisin yapıldığı motosiklet, sürücüsünün bir anda yavaşladığını fark etmediği otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü tavana düştü. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü en yakın hastaneye kaldırdı.

Kazayı gören Erhan Bağtur, Biz oturuyorduk, beyaz bir otomobil yavaşladı. Arkadan çarptı, motorun üstündeki vatandaş arabanın üstünde kaldı. Hiçbir hareket yoktu çocukta. Yalnız bilinci yerindeydi. Ondan sonra ambulans geldi, hastaneye götürdüler. Nefes alıyordu, bilinci yerindeydi. Yalnız, beyaz araba yavaş gidiyordu, motor çok hızlıydı. Arkadan çarptı, üstüne düştü dedi.

MALTEPE'DE MOTOSİKLET KAZASI; SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN TAVANINA SAVRULDU
MALTEPE'DE MOTOSİKLET KAZASI; SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN TAVANINA SAVRULDU
MALTEPE'DE MOTOSİKLET KAZASI; SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN TAVANINA SAVRULDU
MALTEPE'DE MOTOSİKLET KAZASI; SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN TAVANINA SAVRULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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