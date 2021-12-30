MALTEPE'DE MARKET KASASINDAKİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR

Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) ? MALTEPE'de ikisi kadın dört kişi, alışveriş yapma bahanesiyle bir markete gelerek kasada bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. 2'si kadın 4 kişi alışveriş yapma bahanesiyle markete girdi. Market çalışanının başka bir müşteriyle ilgilendiğini gören 3 hırsız kasaya yönelirken, bir kişi de market çalışanını gözetledi. Kasada masanın üzerinde cep telefonunun olduğunu gören hırsızlardan biri, el çabukluğuyla cep telefonunu alarak beraberindeki diğer 3 hırsızla marketten çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cep telefonunun olmadığını fark eden market çalışanı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.