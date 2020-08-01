Maltepe'de Kenan Evren Kışlası'nda korkutan yangın
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Maltepe'de Kenan Evren Kışlası'nda korkutan yangın

Maltepe'de Kenan Evren Kışlası'nda korkutan yangın Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'ndaki otluk alanda yangın çıktı.

01.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:00

Maltepe'de Kenan Evren Kışlası'nda korkutan yangın

İSTANBUL - Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'ndaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş alana yayılırken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Yanan otluk alan havadan görüntülendi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'ndaki otluk alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede dumanlar gökyüzünü kapladı. Büyük paniğe neden olan yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Destek için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, polis ekipleri çevrede geniş çaplı önlemler aldı.

Yangının gören mahalle sakini, "Aşırı sıcaktan dolayı çıkmış olabilir, sigara izmaritinden de çıkmış olabilir. Ama biz burada oturan vatandaşlar olarak da bundan da şikayetçiyiz. Her akşam bu sokak komple sabaha kadar içiyorlar. Affedersiniz yürünmeyecek vaziyette oluyor ve burada oturan bütün vatandaşlar bundan şikayetçi" dedi.

Maltepe'de Kenan Evren Kışlası'nda korkutan yangın

Kaynak: İHA

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