Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi
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Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi

26.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:23

İstanbul Maltepe'de yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Ayşe Teyze, belediyeye ait geri dönüşüm kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi. Mahalle sakinlerinden biri yaşlı kadın için "Kulakları biraz ağır duyardı, kendi halinde bir teyzemizdi, çok üzüldük" ifadelerinde bulundu.

Korkunç olay dün saat 16.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısın geçmek isteyen yaşlı kadına, Maltepe Belediyesi'ne bağlı geri dönüşüm kamyonu çarptı. 70 yaşındaki yaşlı kadın kamyonun altında kalarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Başin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Geri dönüşüm kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı kadının cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi

"KULAKLARI BİRAZ AĞIR DUYARDI"

Rıza Kara isimli vatandaş "Sürekli mahallede gezen kendi halinde bir vatandaştı. Kulakları biraz ağır duyardı. Her sabah yürüyüş yapardı, türküsünü söylerdi. Kendi halinde bir teyzemizdi." dedi. Mahallelinin muhtarı Necdet Tümer, "Muhtarlıktaydım kaza bilgisi geldi. Belediye aracı, geri dönüşüm aracı teyzemize çarpmış. Kuralları biraz ihlal eden bir teyzemizdi tanıyorum kendisini. Yazık oldu çok üzüldük" diye konuştu.

Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi
Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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