Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Maltepe'de şarampole devrilen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de şarampole devrilen kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Orhan Çetin idaresindeki 06 LIF 53 plakalı kamyonet, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde yokuş aşağı ilerlerken freninin boşalması üzerine kontrolden çıktı.

Kamyonetin sürücüsü Çetin, araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu arada kamyonet, inşaat halindeki ve sacla kaplanmış kaldırımdan 10 metre aşağıya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Orhan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonetle yokuş aşağı ilerlerken virajı aldığı sırada frenin çalışmadığını, bu nedenle araçtan aşağıya atladığını söyledi.

Kazada kullanılamaz hale gelen kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi
Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi
Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi
Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi
Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Emre Altuğ Tolga Akış Kaan Yıldırım
Spor Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepe'de freni boşalan kamyonet şarampole devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 20:43:24. #1.14#

title