Maltepe'de Darp İddiası

Maltepe'de kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla darbedildiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Küçükyalı Bağdat Caddesi'ndeki kafede oturan kadına sarkıntılık yapan şüpheli, çalışanlar tarafından uzaklaştırılmasının ardından yanıcı madde dolu şişeyle geri geldi.

Zanlı, tutuşturmaya çalıştığı şişeyi kafedekilere doğru atarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheli, kafedekiler ve çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Darbedildiği öne sürülen zanlı, Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.