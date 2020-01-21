Maltepe'de Çocuk Şenliği masal ile şenlendi

21.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:39

Maltepe Belediyesi'nce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sömestr Çocuk Şenliği ikinci gününde "Cesur Farecik Cik Cik" isimli masalla renklendi. "Tiyatro Yeniden" isimli tiyatro grubunun sahnelediği masalda, kedilerden korkmaktan bıkıp usanan sevimli farenin öyküsü anlatıldı. Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği müzikli gösteride, kişinin kendisi gibi davranmasının önemi eğlenceli bir dille anlatıldı. Minik farenin kedi, köpek, aslanla öyküsüne yer verilen oyunda, cesur bir yüreğe sahipsen, yeryüzünde korkacağın hiç bir şeyin olmayacağına işaret edildi. Oyunda çocukların hayal dünyalarının gelişmesine destek verilerek eğlenmeleri amaçlandı. Oyun öncesinde ve sonrasında animatörler eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlenip, balon dağıtımı yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA