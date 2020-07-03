Maltepe'de boşandığı eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz'da Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'taki evinde boşandığı eşi Fatma Yılmaz'ı silahla yaralayıp kaçan şüpheli Murat Y'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Murat Y'yi Kocaeli'de yakaladı.

Fatma Yılmaz, velayeti Murat Y'de olan ve temmuz ayında kendisinde kalmasına izin verilen çocuklarını almak üzere gittiği evde, boşandığı e

ile Murat Y'nin 2016'da yılında boşandıkları, çocuklarının velayetinin Murat Y'ye verildiği, temmuz ayında çocukların annelerinde kalmasına karar verilmesi üzerine çocukları almak için eve gittiğinde çocukların annelerine gitmek istememesinden dolayı aralarında çıktığı sonrasında da silahla yaraladığı öğrenildi.

Fatma Yılmaz'ın hastanede tedavisinin devam ettiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA