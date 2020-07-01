Maltepe'de, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın tedaviye alındı
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Maltepe'de, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın tedaviye alındı

Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşi tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

01.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:28

Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşi tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta meydana gelen olayda, Fatma Yılmaz, boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu icra yoluyla görmeye gitti.

Bir süre sonra baba Murat Yavuz ile Fatma Yılmaz arasında tartışma çıktı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında Murat Yavuz, silahla Fatma Yılmaz'a ateş ettikten sonra, olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma Yılmaz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, Murat Yavuz'u arama çalışmaları sürüyor.

Maltepe'de, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın tedaviye alındı

Kaynak: AA

Manşet

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