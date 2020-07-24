Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı Maltepe'de bir kafede silahlı şahıs ihbarına giden polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istediği sırada kafedeki silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Polise yapılan saldırı sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe'de bir restoranda toplanan silahlı 10 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırdı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda polise saldıran 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSE ATEŞ AÇILDI

Maltepe'de Aydınevler Mahallesinde Adil Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, kafede oturan müşterilerden birisinin başka masada oturan bir grupta silah görmesi sonucu 155 polis hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı gruba müdahale etmek istediği sırada, karşı grup silahlarını çekerek polis ekiplerine ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ, 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine takviye olarak polis ve özel hareket ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu silahlı 10 kişi gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Daha sonra kafeye araçlarıyla gelen silahlı grubun araçları çekiciler ile çekildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA