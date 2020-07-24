Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

Maltepe'de bir kafede silahlı şahıs ihbarına giden polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istediği sırada kafedeki silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Polise yapılan saldırı sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı.

24.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 25.07.2020 00:36

Maltepe'de bir restoranda toplanan silahlı 10 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırdı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda polise saldıran 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSE ATEŞ AÇILDI

Maltepe'de Aydınevler Mahallesinde Adil Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, kafede oturan müşterilerden birisinin başka masada oturan bir grupta silah görmesi sonucu 155 polis hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı gruba müdahale etmek istediği sırada, karşı grup silahlarını çekerek polis ekiplerine ateş açtı.

Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ, 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine takviye olarak polis ve özel hareket ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu silahlı 10 kişi gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Daha sonra kafeye araçlarıyla gelen silahlı grubun araçları çekiciler ile çekildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
DANGALAGIN BİRİ: Her eve 1 silah, 1000 mermi. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ ŞER: Hey yavrum hey.Memleketin düştüğü hale bak.Kanunun,adaletin,can yakıcı cezaların olmadığı bir yerde ülke olarak daha da kötüye gidecek.Polis bu akşam yakaladı sabaha hepsi gene silahlarıyla sokaklarda cirit atacaklar.Ülkeyi texsas olmuş.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ABUZER: Tam gerizekyalılık
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Dünya
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Güncel
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi
Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Özlem Zengin Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin
Magazin Hazal Kaya Deniz Seki Reha Özcan Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Selçuk İnan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 01:02:26. #1.15#
title