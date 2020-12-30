Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada

Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'in boğazını keserek öldüren Kemal Delbe'nin cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

YALPALAYARAK YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen katil daha sonra binaya giriyor. Delbe, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılırken, Kemal Delbe'nin üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen 'Kasten Öldürme' konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan katilin 2019 yılında mahkemeye başvurarak soyadını 'Ayyıldız' yaptığı öğrenildi.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

Maltepe'de meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Maltepe'de gözaltına alınan Kemal Delbe, Cinayet Büro Amirliğinde tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Kemal Delbe'nin cep telefonu ile e-posta hesapları, hatta banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplanıyor. Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer'le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceğini söyledi.