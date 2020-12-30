Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada
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Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada

30.12.2020 08:46 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:12

Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'in boğazını keserek öldüren Kemal Delbe'nin cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada

YALPALAYARAK YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen katil daha sonra binaya giriyor. Delbe, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılırken, Kemal Delbe'nin üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen 'Kasten Öldürme' konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan katilin 2019 yılında mahkemeye başvurarak soyadını 'Ayyıldız' yaptığı öğrenildi.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU

Maltepe'de meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Maltepe'de gözaltına alınan Kemal Delbe, Cinayet Büro Amirliğinde tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Kemal Delbe'nin cep telefonu ile e-posta hesapları, hatta banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplanıyor. Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer'le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Maltepe'de Kemal Delbe, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
REİS: Bitmis bu ülke ya,,Allah yardimciniz olsun diyecem.ama.neden olsunki yobazlar cok...
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
BİNGÜL TEYZE: Okumuş cahil olmayan bir insanın bu vicdansız kişiyle ilişkisi olabilirmi bence yalan ifade veriyor konunun iyice araştırılması gerekir
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
SEMA: SUYA YAI YAZMAYA ÇALIŞMAYIN ŞİMDİ. . . BU ULKE ADAM OLMAZ
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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