Maltepe'de alışveriş merkezinde korona virüs denetimleri
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Maltepe'de alışveriş merkezinde korona virüs denetimleri

Maltepe'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

Maltepe'de alışveriş merkezinde korona virüs denetimleri
11.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:19

Maltepe'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Han da Maltepe Piazza AVM'de yapılan denetime katıldı. Mağazalar ve restoranlarda yapılan denetimlerde vatandaşlar ve çalışanlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Maltepe'de korona virüsle mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler yapıldı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han denetimlerde ekiplere eşlik etti. Maltepe Piazza AVM'de mağaza ve restoran denetimlerini gerçekleştiren Kaymakam Dallı ile denetim ekipleri, özellikle maske ve mesafe konusunda uyarı yaparken, vatandaşa da maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyulması gereken önlemleri hatırlattı. Denetimler kapsamında mağazalar ile birlikte restoran ve kafeterya katını denetleyen ekipler, hijyen kurallarına da ağırlık verdi.

Denetimler hakkında konuşan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Geçen hafta başladığımız denetimlere bugün de devam ediyoruz. Bütün sektörlerde olduğu gibi tabii maksadımız vatandaşlarımızı konunun önemi hakkında bilgilendirmek, duyarlılığı sağlamaktır. Korona virüs belasından, derdinden kurtulmamız ancak hep beraber hareket etmemizle mümkün olacak. Bir kısmımız uyup bir kısmımız uymadığı zaman diğer uyanların çabaları gayretleri, hepsi boşa gidiyor. Onun için bir kere daha bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Lütfen maskelerimizi takalım bu fiziki mesafeye dikkat edelim. Özellikle kapalı ortamlarda uzun süreler birlikte olunduğu zaman taziye, kapalı ortamlarda yapılan düğün ve nişan gibi birlikte oturulduğu zaman virüsün bulaşma riski kat kat artıyor. Yüzde on dokuz, yirmi katına kadar çıktığını bilim adamları söylüyor. O yüzden bu konulara dikkat edelim. Temizliğe son derece dikkat edelim. El yıkama işine artık sürekli alışkanlık hale getirelim. Bulunduğumuz her fırsatta elimizi yıkayalım. Evimize ya da bir mekana girdiğimiz de özen gösterelim. Sonbahar yaklaşıyor tekrar havalar soğumaya başlayacak bunun üzerine diğer gribal enfeksiyonu gibi bindiği zaman daha büyük sıkıntılarla karşılayacağız. Hep birlikte dikkat edersek bu hassasiyeti gösterirsek, bir an evvel bu hastalıktan kurtulup normal işimize evimize döneriz. Ama bu konuda gevşeklik vurdum, duymazlık yapılırsa o zaman da bu sıkıntıyı toplum olarak uzun bir süre çekmeye devam edeceğiz. Buna meydan vermeyelim. Lütfen, lütfen tekrar vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Bu hassasiyeti birlikte gösterelim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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