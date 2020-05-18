Maltepe'de 2 fırın çalışanı silahla yaralandı
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Maltepe'de 2 fırın çalışanı silahla yaralandı

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırın çalışanı, tartıştıkları kişi tarafından silahla yaralandı.

Maltepe'de 2 fırın çalışanı silahla yaralandı
18.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:28

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırın çalışanı, tartıştıkları kişi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokağı'ndan ekmek dağıtmak için geçen iki fırın çalışanıyla mahalle sakini olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, ismi henüz belirlenemeyen şüpheli, iki fırıncıyı silahla yaraladı.

Bacaklarından yaralandığı öğrenilen çalışanlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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