Maltepe'de 2 fırın çalışanı silahla yaralandı Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırın çalışanı, tartıştıkları kişi tarafından silahla yaralandı.

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırın çalışanı, tartıştıkları kişi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokağı'ndan ekmek dağıtmak için geçen iki fırın çalışanıyla mahalle sakini olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, ismi henüz belirlenemeyen şüpheli, iki fırıncıyı silahla yaraladı.

Bacaklarından yaralandığı öğrenilen çalışanlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA