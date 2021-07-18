MALTEPE'DE 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN PİKAPTAN SÜRÜCÜ ATLAYARAK KURTULDU

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHAMaltepe'de seyir halinde olan hurda yüklü bir pikap, freni tutmayınca metrelerce derinlikteki inşaat temeline düştü.

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Maltepe'de seyir halinde olan hurda yüklü bir pikap, freni tutmayınca metrelerce derinlikteki inşaat temeline düştü. Sürücünün son anda atlayarak, burnu bile kanamadan kurtulduğu kaza sonucu pikap hurdaya döndü.

Kaza, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle freni boşalan Orhan Çetin yönetimindeki pikap, kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metre yükseklikteki inşaat temeline düştü. Sürücü Orhan Çetin ise son anda pikaptan atlayarak ölümden döndü. Kazayı yara almadan atlatan Orhan Çetin, Frene bastım, tutmadı. El freni çektim, o da tutmadı. En sonunda arabadan aşağı atladım. Sokağın girişinde baktım duramayacak. Sokakta ben aşağı atladım dedi.

Kazayı gören Menderes Kapar ise, Arsada bir uğursuzluk var. Çalıştık paramızı alamadık. Gelen uçuyor, giden uçuyor şeklinde konuştu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı