Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor - Haber
Maltepe Cezaevi, Türkiye, Maltepe, 3. Sayfa

Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor

- Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor Maske takarak tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler devam ediyor.

15.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:01
Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor

- Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor

Maske takarak tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı

İSTANBUL - İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Maltepe Cezaevi'nde tahliyeler devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde bir grup mahkum daha tahliye edilirken, tahliye olanların maske taktığı görüldü. Tahliye sırasında mahkumlar kendilerini görüntüleyen kameralara el salladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mahkumların tahliyesin bu sabah da devam edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.Öte yandan tahliye olan mahkumlar kameralara el salladı.

Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Haber
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haber
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Haber
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haber
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haber
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mhp Levent Gök Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Ece Erken Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Maltepe Cezaevinden tahliyeler sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 23:04:33. #1.15#
title