Malta'da suni tohumlama sonucu ilk kez "doğan" yavrusu dünyaya geldi
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Malta'da suni tohumlama sonucu ilk kez "doğan" yavrusu dünyaya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Malta'da suni tohumlama sonucu ilk kez "doğan" yavrusu dünyaya geldi Malta'da erkek bir ala doğanın spermi ve 2 Amerikan kerkenezi kullanılarak ilk kez suni tohumlama yöntemiyle "doğan" dünyaya geldi.

- Malta'da suni tohumlama sonucu ilk kez "doğan" yavrusu dünyaya geldi

VALLETTA - Malta'da erkek bir ala doğanın spermi ve 2 Amerikan kerkenezi kullanılarak ilk kez suni tohumlama yöntemiyle "doğan" dünyaya geldi.

Malta'da ilk kez suni tohumlama yoluyla "doğan" dünyaya geldi. Siggiewi kentindeki merkezde dünyaya gelen kuş türünün yetiştiricisi Lawrence Formosa, projenin 4 yıl önce İtalya'dan iki dişi damgalı Amerikan kerkenezi ithal edilmesiyle başladığını ifade etti. Ekip, kuşları döllemek için "Malta doğanı" olarak da bilinen erkek ala doğanın spermini kullandı. 3 yıl süren çalışmaların ardından 2 Amerikan kerkenezinin yumurtalarından bazıları doğurgan hale geldi ve birkaç hafta sonra suni tohumlama yöntemi kullanılarak insan müdahalesiyle üretilen "ilk melez doğan" yumurtadan çıktı.

Malta'da suni tohumlama sonucu ilk kez 'doğan' yavrusu dünyaya geldi
Malta'da suni tohumlama sonucu ilk kez 'doğan' yavrusu dünyaya geldi
Malta'da suni tohumlama sonucu ilk kez 'doğan' yavrusu dünyaya geldi
Malta'da suni tohumlama sonucu ilk kez 'doğan' yavrusu dünyaya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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