Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
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Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

07.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:23
Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arslan Akgül (48) yönetimindeki 34 BEG 102 plakalı kamyon, Aksakal Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Akgül, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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