Malkara'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında seyir halinde olan sürücü Muhammet Yıldız (50) idaresindeki 59 AAJ 122 plakalı otomobil ile Öztrak Caddesi'nden gelmekte olan Osman Nuri Özden (22) yönetimindeki 59 LR 648 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Özden yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özden buradaki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.