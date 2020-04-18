Malkara'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Malkara ilçesinde tarım makinelerinin bulunduğu alanın girişindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
18.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:41
Malkara ilçesinde tarım makinelerinin bulunduğu alanın girişindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
D-110 karayolu Alaybey Mahallesi mevkisinde, akar yakıt istasyonunun yakınında, tarım makinelerinin bulunduğu alanın girişindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu traktör kasaları ve lastikler zarar gördü.
Kaynak: AA