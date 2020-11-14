Malkara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malkara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

14.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:08
Malkara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay Malkara ve Çorlu Kızılay Kan Merkezi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Hükümet Konağı önüne getirilen mobil kan bağışı otobüsünde, vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kampanyada 32 ünite kan toplandı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezi Dr. Muzaffer Musayev, gazetecilere, sağlıklı erkeklerin üç ayda, kadınları ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabileceğini söyledi.

Musayev, bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

İlgili Haberler

Hakkari'de kan bağışı kampanyası
Hakkari'de kan bağışı kampanyası
Afyonkarahisar'da İGM üyeleri kan bağışı yaptı
Afyonkarahisar'da İGM üyeleri kan bağışı yaptı
Son dakika haber: Edirne polisinden 'kan bağışı' duyarlılığı
Son dakika haber: Edirne polisinden 'kan bağışı' duyarlılığı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Donald Trump Kamala Harris Berat Albayrak
Magazin Emrah Teoman Şener Şen Didem Soydan
Spor Falcao Arda Turan Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Türk Medya Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malkara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 12:09:39. #1.15#
title