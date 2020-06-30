Malkara'da elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
30.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:58
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali Çolak'ın kullandığı 59 S 7026 plakalı servis minibüsü, Namık Kemal Caddesi'nde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına, ardından elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, kaza kırım ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü Çolak, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA