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Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel
Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Malkara'nın Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Kadriye Demir'e (70) ait tek katlı evde çıktı. Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürüp, kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, Demir'in yakınlarını ziyarete gitmesinden bir süre sonra elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi.


Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Son Dakika Haberleri
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