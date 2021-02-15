Malkara'da çatılardan sarkan buzlar temizleniyor
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Malkara'da çatılardan sarkan buzlar temizleniyor

15.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:44
Malkara'da çatılardan sarkan buzlar temizleniyor

Malkara ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının temizlenmesine başlandı.

Malkara ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının temizlenmesine başlandı.

İlçede 13 Şubat'ta başlayan kar yağışı etkisini yitirdi. Yağışın ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları vatandaşlar ve belediye ekiplerince temizliyor.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizleyemedikleri buzlar için belediye ekiplerinden yardım alıyor.

Bu arada ilçede pazartesi günleri kurulan pazar, caddenin karla kaplı olması nedeniyle bu hafta kurulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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