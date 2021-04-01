Malik Ayhan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Malik Ayhan kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Malik Ayhan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Malik Ayhan kaç yaşında, biyografisi nedir?

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Malik Ayhan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Malik Ayhan kaç yaşında, biyografisi nedir?

CanKan grubunun üyelerinden biri olan Malik Ayhan bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Şarkılarıyla seyirciye keyifli bir program yaşatacak Malik Ayhan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Malik Ayhan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Malik Ayhan kaç yaşında, biyografisi nedir? Malik Ayhan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

CanKan grubunun üyelerinden biri olan Malik Ayhan bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Şarkılarıyla seyirciye keyifli bir program yaşatacak Malik Ayhan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Malik Ayhan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Malik Ayhan kaç yaşında, biyografisi nedir? Malik Ayhan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

MALİK AYHAN KİMDİR?

Malik Ayhan 19 Ağustos 1978 yılında İstanbul'da doğan Türk şarkıcıdır. Aslen Konyalı olan şarkıcı Malik, CanKan müzik grubunun üyelerinden biridir.

Eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. CanKan grubunun kuruluşu ise grup arkadaşı olanFatih Altıntaş ile ortak bir arkadaşı vasıtasıyla olmuştur. Fatih Altıntaş ve Malik Ayhan birlikte müzik sektörüne atılarak CanKan müzik grubunu kurmuştur.

2005 yılında ilk çıkış albümleri olan "İbret Olsun" albümü ile tanındılar. Bu albümlerinin çıkış parçası herkesin bildiği "Yar Yar" şarkısıdır.

Yükselişe geçtikleri şarkı ise "Cayır Cayır" albümünün "Yaranamadım" şarkısıdır.

2008 yılından sonra ikili yollarını ayırmıştır.

Malik Ayhan'ın CAnKan grubundaki şarkıları

  • 2016 – Ölümsüz Aşk
  • 2007 – Cayır Cayır
  • 2005 – İbret Olsun

MALİK AYHAN KAÇ YAŞINDA?

Malik Ayhan 1978 doğumlu olup 43 yaşındadır.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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