Mali ve Nurella Sıcağa Rağmen Aynı Tişörtle Koca Günü Geçirdi

Nur Yerlitaş ve Mehmet Ali Erbil, arkadaşlarının doğum günü için bir araya gelip, aynı karede poz verdiler. Mehmet Ali Erbil, Nur Yerlitaş, namıdiğer Nurella'nın da poz verdiği fotoğrafı Instagram hesabından "Müdürüm doğmuş" notuyla paylaştı. Buraya kadar sorun yok. Ancak Erbil'in bu paylaşımı iki ünlü ismin de sıcak havaya rağmen gün boyu aynı tişörtü giydiklerini ortaya çıkardı.

"TÜRK MALI"NDA İŞLER SARPA SARDI, MALİ AYNI TİŞÖRTLE GÜNÜ TAMAMLADI

Özelliklte Mehmet Ali Erbil'in oyndığı Türk Malı dizisinde reytinglerin yerlerde gezdiği ve dizinin mahkemelik olması göz önünde bulundurulduğunda akıllara, Mali'nin maddi sıkıntı nedeniyle aynı tişörtle günlerini geçirdiği ihtimali geldi.

TİŞÖRT DETAYI DİKKATLİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Öğlen saatlerinde Seda Sayan'la bir araya gelen Nur Yerlitaş ve Kadırgalı birlikte poz verdi. Seda Sayan çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Nurella öğlen giydiği tişörtle akşam arkadaşının doğum günü partisine gitti.

Erbil ise önce iş yemeğine katıldı, burada çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ardından aynı tişörtle doğum günü partisinde poz verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ikilinin gün içinde aynı tişörtü giydiği detayı ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

işte tişört detayını gözler önüne seren paylaşımlar:





