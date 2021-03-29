- Mali'de su kuyusu sevinci- Mali'nin N'debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu...
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- Mali'de su kuyusu sevinci- Mali'nin N'debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu...

İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN İNCEKULAK - Haberler | Güncel

- Mali'de su kuyusu sevinci Mali'nin N'debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı Kütahya'nın Simav ilçesindeki hayırseverler tarafından, Mali'nin N'debougou kentine 15 kilometre uzaklıkta...

- Mali'de su kuyusu sevinci

Mali'nin N'debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı

- Kütahya'nın Simav ilçesindeki hayırseverler tarafından, Mali'nin N'debougou kentine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tigabougou köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan 'Simav 4 Su Kuyusu' adıyla temiz su kuyusu açıldı.

Alınan bilgiye göre, Mali'nin N'debougou şehrine bağlı bin 500 kişinin yaşadığı 180 hanelik Tigabougou köyünde, keson sondaj metoduyla içme ve hayvancılık amacıyla bir temiz su kuyusu açıldı. Simavlı hayırseverlerin katkılarıyla açılan kuyunun başında toplanan köylüler, suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yardım dernekleri aracılığı ile Simavlı hayırseverler tarafından Afrika'nın kurak bölgelerine toplam 18 su kuyusu açma parasının gönderildiği, bunlardan 4 su kuyusunun açıldığı, 19'uncu su kuyusu için yardım toplama faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

- Mali'de su kuyusu sevinci- Mali'nin N'debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu...
- Mali'de su kuyusu sevinci- Mali'nin N'debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu...
- Mali'de su kuyusu sevinci- Mali'nin N'debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu...
- Mali'de su kuyusu sevinci- Mali'nin N'debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN İNCEKULAK

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