Mali'de muhalif gruplar Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan muhalifler Muhaliflerin düzenlediği gösteri Göstericilerin konuşmacıları dinlemesi Göstericilerin slogan atması BAMAKO - Mali'de muhalefet platformu M5 RFP, Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesine ve kendilerine destek verenlere teşekkür için başkent...

Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan muhalifler Muhaliflerin düzenlediği gösteri Göstericilerin konuşmacıları dinlemesi Göstericilerin slogan atması BAMAKO - Mali'de muhalefet platformu M5 RFP, Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesine ve kendilerine destek verenlere teşekkür için başkent Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı. Gösteride M5 RFP liderlerinin yanı sıra CNSP cephesinden de bazı isimler konuşmalar yaptı. Kaynak: AA