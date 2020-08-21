Mali'de muhalif gruplar Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı
Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan muhalifler Muhaliflerin düzenlediği gösteri Göstericilerin konuşmacıları dinlemesi Göstericilerin slogan atması BAMAKO - Mali'de muhalefet platformu M5 RFP, Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesine ve kendilerine destek verenlere teşekkür için başkent...
21.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:22
Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan muhalifler
Muhaliflerin düzenlediği gösteri
Göstericilerin konuşmacıları dinlemesi
Göstericilerin slogan atması BAMAKO - Mali'de muhalefet platformu M5 RFP, Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesine ve kendilerine destek verenlere teşekkür için başkent Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı. Gösteride M5 RFP liderlerinin yanı sıra CNSP cephesinden de bazı isimler konuşmalar yaptı.
Kaynak: AA