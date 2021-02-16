Malhun Hatun kimdir? Tarihte Malhun Hatun kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malhun Hatun kimdir? Tarihte Malhun Hatun kimdir?

16.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:00
Malhun Hatun kimdir? Tarihte Malhun Hatun kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkan Malhun Hatun Osman Bey'e yardımcı oluyor. Malhun Hatun'un tarihte kim olduğu ve çocuğunun olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Malhun Hatun kimdir?

Dizinin 46'ncı bölümünde Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun'u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun da ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Peki, Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun ne zaman, hangi devlet döneminde yaşadı?

MALHUN HATUN KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Şener Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Osman Özköylü Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malhun Hatun kimdir? Tarihte Malhun Hatun kimdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:15:44. #1.16#
title