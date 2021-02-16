Malhun Hatun kimdir? Tarihte Malhun Hatun kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkan Malhun Hatun Osman Bey'e yardımcı oluyor. Malhun Hatun'un tarihte kim olduğu ve çocuğunun olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Malhun Hatun kimdir?

Dizinin 46'ncı bölümünde Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun'u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun da ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Peki, Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun ne zaman, hangi devlet döneminde yaşadı?

MALHUN HATUN KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.