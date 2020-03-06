Malazgirt'te Yeşilay Haftası etkinliği
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Malazgirt'te Yeşilay Haftası etkinliği

Muş'un Malazgirt ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında "bağımlılıkla mücadelede farkındalık" standı açıldı.

06.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:54
Malazgirt'te Yeşilay Haftası etkinliği

'un ilçesinde kapsamında "bağımlılıkla mücadelede farkındalık" standı açıldı.

Mesleki ve Teknik öğrencileri tarafından açılan standı ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğrencilerin bağımlılıkla mücadelede önemli bir görev yaptığını belirtti.

Madde bağımlılığıyla mücadele konusunda öğrencilere tavsiyede bulunan Kaya, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Başta alkol, sigara ve uyuşturucu olmak üzere teknolojik bağımlılıktan ve tüm zararlı alışkanlıklardan uzak durmalısınız." dedi.

Kaynak: AA

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