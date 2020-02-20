Malazgirt'te "sigaranın zararları ve kanser" semineri
Haberler » Sağlık » Malazgirt'te "sigaranın zararları ve kanser" semineri - Haberler

Malazgirt'te "sigaranın zararları ve kanser" semineri

Malazgirt Sağlık Merkezi personelleri, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine "sigaranın zararları ve kanser" konulu seminer verdi.

20.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:06
Malazgirt'te

Sağlık Merkezi personelleri, Malazgirt Mesleki ve Teknik öğrencilerine "sigaranın zararları ve kanser" konulu seminer verdi.

Merkezde görevli ebe Nuray Kuyucu, öğrencilere sigaranın zararları, kanser belirtileri, nedenleri ve mücadele yöntemlerini anlattı.

Kadınlarda görülen meme kanserinin erken teşhisinin mümkün olduğunu belirten Kuyucu, "Ağrı yapmasa da memede görülen kitle kanser habercisi olabilir. Durumundan şüphelenen kadınların mutlaka KETEM'e veya sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarır." dedi.

Personeller, öğrencilere eğitici broşürler dağıttı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler