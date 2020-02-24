Malazgirt'te gıda denetimi

24.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:20

Malazgirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede perakende satış yapan büfe, market, fırını ile şarküteri ürünleri satan işletmeleri denetledi.

Halk sağlığının korunması amacıyla denetim yapan ekipler, iş yerlerinde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen ve bandrol kontrolü yaptı.

Denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda işletmeleri uyaran ve giderilmesi için süre veren ekipler, eksiklerin tamamlanmaması durumunda idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA