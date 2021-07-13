Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kılınç, güven tazeledi
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Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kılınç, güven tazeledi

Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kılınç, güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Abdullah Kılınç, yeniden başkanlığa seçildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Abdullah Kılınç, yeniden başkanlığa seçildi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen genel kurul toplantısı, 31. Bölge Van Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Toktamış'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste ile yapılan seçimde, tüm delegelerin oyunu alan Kılınç, güven tazeledi.

Kılınç, kendilerine inanan tüm üyelere teşekkür ederek, "İlçemizdeki tüm üyelerimize seçimize katıldıkları için teşekkür ederim. Kooperatifimiz, Van bölgesine bağlı. Divan başkanımıza Malazgirtli esnafımız adına çok teşekkür ederim. Başarılarımızın sizlerin sayesinde olduğunu unutmuyoruz. Bize güvenen ve bu önemli göreve oyları ile taşıyan tüm Malazgirtli esnaf kardeşlerime teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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