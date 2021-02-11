Malazgirt Belediye Başkanı Altın'dan Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'a ziyaret
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Malazgirt Belediye Başkanı Altın'dan Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'a ziyaret

11.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:30
Malazgirt Belediye Başkanı Altın'dan Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'a ziyaret

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret ederek yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay'ı ziyaret ederek yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Başkan Altın'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Pekbay, göreve geldikleri günden bu yana ilçe sakinlerine en iyi hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Yeni hizmet binasına geçtiklerini aktaran Pekbay, yeni projelerle ilçeyi hak ettiği yere getireceklerini vurguladı.

Altın ise Malazgirt ve Korkut ilçelerine yapılacak ortak projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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