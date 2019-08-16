16.08.2019 16:19

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Malatya'ya büyük bir Grup Başkanlığı binası kazandıracaklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde, Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük ile Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında incelemelerde bulundu.

Gürkan ve Büyük, daha sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Büyük, burada yaptığı konuşmada, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı binasının fiziksel kapasitesinin yeterli olmadığını, yeni bir merkez kurarak, imkanları daha güçlü, daha fazla ihtisas tayin eden bir merkez kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Yeni merkezle ilgili iki alternatifleri olduğunu aktaran Büyük, şunları kaydetti:

"İlk alternatifimiz mevcut yerdeki alanları değerlendirip güçlendirmek. Bu alan için nasıl destekler alabiliriz, görüşmelerini yaptık. İkinci alternatifimiz ise İnönü Üniversitemiz tarafından kurumumuza tahsis edilmiş bir alan var. Biz bu projenin ikinci alternatif değerlendirilmesine daha sıcak baktık. Bu yer üniversitenin içinde büyük bir alan. İkinci alternatifle ilgili projelerimiz hazır. Yapım aşamasına gelmiş durumda. Başkan Gürkan ve Rektör Kızılay ile Malatyamıza büyük bir Grup Başkanlığı binası kazandıracağız. Kurumum adına her ikisine de katkıları için teşekkür ediyorum."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay ise projenin hayata geçmesi için uzun zamandır çalıştıklarını hatırlatarak, Malatya'daki Grup Başkanlığının geniş bir bölgeye hitap ettiğine değindi.

Üniversitede Adli Tıp Anabilim Dalı bulunduğuna işaret eden Kızılay, "Bu ana bilim dalımız tıp eğitiminin bir parçası. Adli Tıp Kurumumuz aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Sadece tıp fakültesiyle sınırlı kalmayıp, hukuk içinde önemli bir uygulama merkezi. Bütün bunları hesaba katarak üniversitemizin içerisinde çok geniş bir alanı Adli Tıp Grup Başkanlığı yeni merkezi için tahsis ettik. Bu merkez kente önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Gürkan da bölgeye hitap edebilecek yeni bir merkez için ortak çalışma yürüteceklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"İhdas edilen yerde genel bütçede yatırım programına alınma durumu söz konusu olursa yeni binanın yapılması, yok eğer tadilat, onarımla çözülecekse de eski bina ile ilgili bölgeye hitap edebilecek bir fiziki yapının oluşturulması noktasında ortak çalışmalar yürüteceğiz. Yeni bir merkezin yapılması Malatya için büyük bir kazanım olacak."

Ziyaretin ardından heyet, İnönü üniversitesi tarafından tahsis edilen alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA