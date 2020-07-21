Malatyalı şehit gözyaşları arasında toprağa verildi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi. 2 ay sonra düğün töreni yapmayı planlayan şehidin resmi nikah kıydığı eşi, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu bir an olsun bırakmadı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) için Malatya Şehir Mezarlığında askeri cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası düzenlenen törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunması ile başlayan törende daha sonra İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından cenaze namazı kılındı. Şehidin KOAH hastası olan babası Latif Yıldırım sağlık görevlilerinin eşliğinde oksijen makinesi takılarak tekerlekli sandalye ile oğlunu son yolculuğunda yalnız bırakmazken, şehidin annesi Münevver Büyükyıldırım ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin resmi nikah kıydığı ve 2 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı Zeynep Yıldız da şehidin tabutunu bir an olsun bırakmadı.

Kılınan namazın ardından askeri manganın omuzlarında araca konulan şehidin naaşı daha sonra tekbir ve dualarla Malatya Şehitliği'ne kadar götürüldü. Burada omuzlara alınarak tekbirlerle defin alanına götürülen şehidin naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA