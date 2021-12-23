Malatya Valisi Baruş, Hekimhan'da kurum müdürleri ve muhtarlarla buluştu

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Hekimhan ilçesinde kurum müdürleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki toplantıya İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, kurum müdürleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.

Baruş, toplantıda, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bir araya geldiklerini ve vatandaşların taleplerine çözüm bulunmasına katkı sağlamak istediklerini belirtti.

İlçenin madenler bakımından zengin olduğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Burada büyük yatırımlar var. Bu yatırımların vatandaşımızın da huzurunu bozmadan ülkemiz ekonomisine kazandırma çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda burada önemli bir ekonomik hareketlilik olacak. Bu ekonomik hareketlilikten bu toprağın insanları da faydalanacak, istifade edecek. İlçedeki hizmet sektörünün de gelişerek istihdamın artmasıyla vatandaşımızın refahının, huzurunun artacağını düşünüyoruz. Bunun için de planlama çalışmalarını yapıyoruz."

Toplantıdan sonra yapımı devam eden Sakarya Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunan Baruş, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan futbol sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Baruş, sahanın ilçeye kazandırılmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Vali Baruş ayrıca bu yıl Kuzey Irak Başika Üs Bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın ailesi ile Kıbrıs Muharip Gazisi Er Yakup Parmaksız'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Baruş, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu, bir sıkıntıları oldukları takdirde kaymakamlığa veya doğrudan kendisine ulaşmalarını söyledi.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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