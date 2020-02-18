Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

18.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:37

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Battalgazi ilçesindeki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla kentin farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Depremden etkilenen Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, muhtarlardan bilgi aldı.

Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Vali Baruş, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Aydın Baruş ayrıca Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığının organizasyonu kapsamında da öğrencilere giysi ve yiyecek yardımında bulundu.

Kaynak: AA