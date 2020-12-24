Malatya şivesiyle broşür
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Malatya şivesiyle broşür

24.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:21
Malatya şivesiyle broşür

Malatya Büyükşehir belediyesi'nin iştiraklerinden olan Esenlik A.Ş., tarafından yerel şiveyle sosyal medyadan paylaşılan broşür yoğun ilgi görüyor.

Malatya Büyükşehir belediyesi'nin iştiraklerinden olan Esenlik A.Ş., tarafından yerel şiveyle sosyal medyadan paylaşılan broşür yoğun ilgi görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş tarafından basılan ve sosyal medyada paylaşılan broşürde "Malatyaca. 2020 savuşta get! Kimseye bulaşma! Gidişin ola, gelişin olmaya! Gadan alam! 2021 gözümüz yollarda kaldı. Hoşgelmişsen 2021" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları gülümseten broşür, yoğun ilgi görüyor - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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