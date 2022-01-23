Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı

AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Jandarma ekiplerinin yol nöbeti D-300 kara yolunda polis ekipleri tarafından geri çevrilen araçlar İş makinesinin yol temizleme çalışması MALATYA - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Jandarma ekiplerinin yol nöbeti

D-300 kara yolunda polis ekipleri tarafından geri çevrilen araçlar

İş makinesinin yol temizleme çalışması MALATYA - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri- Malatya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Malatya'nın Darende ilçesinde D-300 kara yolunda ise araçlara Kozluca mevkisinden itibaren geçiş izni verilmiyor.

Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı

Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı

Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Malatya, Polis, kar, Güncel, Haber

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