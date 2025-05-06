MALATYA HAVA DURUMU: 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'nin 11 ilinde verilen sarı kodlu fırtına uyarısı, Malatya'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 7 Mayıs Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba günü Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Yarın, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Malatya'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

En yüksek sıcaklık: 28°C

En düşük sıcaklık: 12°C

Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 9 km/s

Nem oranı: %24

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Malatya hava durumu