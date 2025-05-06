MALATYA HAVA DURUMU: 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini
Malatya'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Malatya'da sıcaklık değerleri nasıl, yağmur bekleniyor mu? İşte, Malatya için güncel hava tahminleri…
Türkiye'nin 11 ilinde verilen sarı kodlu fırtına uyarısı, Malatya'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 7 Mayıs Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba günü Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya'da yağmur var mı? İşte, detaylar…
YARIN MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Yarın, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Malatya'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
En yüksek sıcaklık: 28°C
En düşük sıcaklık: 12°C
Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 9 km/s
Nem oranı: %24