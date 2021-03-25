Malatya-Elbistan yolunda kaza: 4 yaralı
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Malatya-Elbistan yolunda kaza: 4 yaralı

25.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:02
Malatya-Elbistan yolunda kaza: 4 yaralı

Malatya-Elbistan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya-Elbistan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Elbistan karayolunda, Darende ilçesi Darıca mevkiinde Ömer Polat yönetimindeki 71 AAN 973 plakalı Toyota marka otomobil ile Ahmet Ulaş idaresindeki 44 BZ 956 plakalı Fiat marka panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Kar yağışının da olduğu bölgede yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile yolcular Mehmet ve Gamze Gül Polat hafif yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 ambulansları ile hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya-Elbistan yolunda kaza: 4 yaralı
Malatya-Elbistan yolunda kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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