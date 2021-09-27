Malatya'dan 4 okul TEKNOFEST'te derece elde etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'dan 4 okul TEKNOFEST'te derece elde etti

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'dan 4 okul TEKNOFEST'te derece elde etti

Malatya'dan 4 okul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te derece elde etti.

MALATYA (AA) - Malatya'dan 4 okul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te derece elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'de Malatyalı öğrenciler bir çok alanda derece elde etti.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Ahi Yunus Emre takımı, Akıllı Eczane Sistemi Projesi'yle Sağlık ve İlkyardım ategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anatolia takımı, Turizm Teknolojileri kategorisinde Bagtag Projesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Türkiyem Ortaokulu'nun hazırladığı proje ise İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Teknofest İnsanlık Yararına Afet Yönetimi seviyesinde Malatya Bilim ve Sanat Merkezi'nin hazırladığı proje ise Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, TEKNOFEST'de dereceye giren takımları tebrik ederek öğrencilerle gurur duyduklarını belirtti.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın 'Maskeleri çıkaralım' ricasını Bakan Koca yerine getirmedi

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın "Maskeleri çıkaralım" ricasını Bakan Koca yerine getirmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Mustafa Keser Yiğit Marcus Aral
Spor Mario Balotelli Bülent Uygun Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Donald Trump Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'dan 4 okul TEKNOFEST'te derece elde etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 15:27:47. #1.11#