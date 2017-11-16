Malatya'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan aralarında eski polis ve yurt müdürünün de bulunduğu 4 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında hapis cezası verildi.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar eski polis Aliseydi Doğan, örgüte ait Yurt Müdürü Mustafa Parlak ile Hacı Hasan Bitirgiç ve Metin Kurak hazır bulundu.



Mahkeme başkanı sanıklardan son savunmalarını yapmalarını istedi. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"'u kullandıkları öne sürülen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Parlak'a 7,5 yıl, Doğan, Bitirgiç ve Kurak'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Mahkeme heyeti, tutukluluk sürelerini dikkate alarak sanıklardan Bitirgiç ve Kurak'ın tahliyesine karar verdi.