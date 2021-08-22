Malatya'daki bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı

Malatya'da bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlker Y., Murat G., henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı Elif Altınok Sokak'ta kavga etti. Kavgada sol bacak ile sağ karın boşluğuna bıçak darbesi alan Murat G., yaralanırken, olayı şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli İlker Y.'yi Şamlıoğlu Sokak üzerinde olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı