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Malatya'daki aile içi kavgaya 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'daki aile içi kavgaya 1 tutuklama

Malatya'da aile içi kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın oğlu tutuklanırken, eşi ve kızı serbest bırakıldı.

Malatya'da aile içi kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın oğlu tutuklanırken, eşi ve kızı serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan aileye ait ikamette meydana gelen olayda, K.I. (44) ile eşi E.I. arasında yaşanan tartışamaya çocukları Y.I. ile B.I. da müdahil oldu. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan baba K.I. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

K.I.'nın hayatını kaybetmesi üzerine eşi E.I. ile kızı Y.I. ve oğlu B.I. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızı serbest bırakılırken, B.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MALATYA

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