Malatya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Malatya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

C.G. idaresindeki 34 EME 53 plakalı otomobil, T.Ç. yönetimindeki 44 ES 318 plakalı otomobil ile Hacı Ahmet Turan idaresindeki 23 FC 936 plakalı traktör, Özalper Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı Ankara istikametinde çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince ambulansa taşınan traktör sürücüsü Turan ile otomobillerdeki Ö.F.A. ve F.Ç. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Turan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Malatya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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