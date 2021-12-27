Malatya'da zehir tacirlerine darbe - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da zehir tacirlerine darbe

Malatya'da zehir tacirlerine darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir yolcu otobüsünde yol uygulama noktasında arama yapıldı. Bir şahsın üzerinde ve eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildiği öğrenildi. - MALATYA

Malatya'da zehir tacirlerine darbe

Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan polis memuru evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title