Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Darende ilçesinden Malatya istikametine gelen Mehmet K. yönetimindeki 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular Faruk D. ve Uğur T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

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