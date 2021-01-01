Malatya'da yeni yılın ilk bebeği "Yunus Emre" oldu

Malatya'da yılın ilk bebeği Yunus Emre Tutal, 2 kilo 800 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.03'te 2 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğe "Fatma Nisa" adı verildi.

24 yaşındaki anne Seher Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni yılda çocuğu kucağıma aldığım için çok mutluyum. Allah'ın izniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) biter, çocuğumla mutlu mesut yaşarım inşallah. Çocuğumun ismi Yunus Emre. Yeni yılın hayırlar getirmesini ve salgının biran önce bitsin. Çocuklarımızla mutlu, mesut dışarı çıkalım, gezelim rahat nefes alalım artık. 2020 yılı çok kötüydü, bu hastalıkta çocuğumu nasıl doğuracağım diye düşünüyordum. 2021'de beklentim, hastalığın bitmesi herkesin rahat gezip tozması."

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Eyüp Gökhan Durmuş ise anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, "Doğum gayet güzel geçti, sıkıntı olmadı. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş