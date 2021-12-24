Malatya'da yayaları engelleyenlere karşı denetimler artırılıyor

MALATYA (Bültenler) - Kaldırım işgallerini önlemek için ilk olarak araç sahiplerini uyaran Zabıta ekipleri, uyarıları dikkate almayan araç sahiplerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden gerekli yasal işlemler uygulanmakta.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz Zabıta Trafik Ekipleri Malatya genelinde 7/24 esasına göre hizmet vermektedir. Trafik Zabıta Ekipleri kaldırım ihlali, otobüs ve trambüs güzergâhına park eden ayrıca engelli rampaları ve engelli araç alanlarını işgal eden araçlara yönelik olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta emir ve yasaklarına göre yasal işlem yapılmaktadır.

Ayrıca zabıta ekiplerimiz bu denetimlerinin haricinde altyapı ve üstyapı çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla çalışmaların yapıldığı alanlarda trafik akışını da düzenlemektedir. Yapılan çalışmalarla daha temiz, işgalden arındırılmış kaldırımlar oluşturarak yayaların daha rahat bir şekilde kendileri için ayrılan alanları kullanmaları amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.

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